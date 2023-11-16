Матвиенко заявила о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Страны связывают общая история и дружественные отношения между народами, отметила председатель Совета Федерации

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества с Киргизией, страны связывают общая история и дружественные отношения между народами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Нас действительно связывает общая судьба, общая история, очень дружественные отношения между нашими народами. Мы заинтересованы в том, чтобы всячески продолжать, расширять и углублять наше взаимовыгодное сотрудничество", - сказала спикер Совфеда на встрече, которая прошла на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке.

Сенатор напомнила, что в следующем году председательство в СНГ переходит от Киргизии к России. "И мы намерены продолжить инициативы, продолжить субстантивную составляющую председательства Киргизии в СНГ. Важно, что благодаря умелым дипломатическим усилиям Кыргызстана удалось подписать целый пакет важных соглашений, которые очень консенсусно были приняты. Конечно, очень важным событием является подписание договора о создании международной организации по русскому языку, потому что этот год был объявлен в СНГ Годом русского языка. Это язык межнационального общения, для нас очень важный. Мы в прямом и переносном смысле говорим без переводчиков, хорошо понимая друг друга", - отметила Матвиенко.

Сенатор также добавила, что сотрудничество независимых государств продолжает играть важную роль в расширении и углублении многостороннего экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества. "Мне кажется, удачно по времени совпало, что в рамках проведения нашего межпарламентского форума мы сможем отдать должное, отметить предстоящий юбилей Чингиза Айтматова - великого сына киргизского народа, нашего общего писателя, поэта, философа, замечательного, удивительного человека, к которому на пространстве СНГ и в России особо уважительное отношение", - сказала председатель верхней палаты парламента РФ.