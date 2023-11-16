16 ноября, 06:22

Матвиенко заявила о заинтересованности РФ в расширении сотрудничества с Киргизией

Страны связывают общая история и дружественные отношения между народами, отметила председатель Совета Федерации

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества с Киргизией, страны связывают общая история и дружественные отношения между народами. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Нас действительно связывает общая судьба, общая история, очень дружественные отношения между нашими народами. Мы заинтересованы в том, чтобы всячески продолжать, расширять и углублять наше взаимовыгодное сотрудничество", - сказала спикер Совфеда на встрече, которая прошла на полях осенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Бишкеке.

Сенатор напомнила, что в следующем году председательство в СНГ переходит от Киргизии к России. "И мы намерены продолжить инициативы, продолжить субстантивную составляющую председательства Киргизии в СНГ. Важно, что благодаря умелым дипломатическим усилиям Кыргызстана удалось подписать целый пакет важных соглашений, которые очень консенсусно были приняты. Конечно, очень важным событием является подписание договора о создании международной организации по русскому языку, потому что этот год был объявлен в СНГ Годом русского языка. Это язык межнационального общения, для нас очень важный. Мы в прямом и переносном смысле говорим без переводчиков, хорошо понимая друг друга", - отметила Матвиенко.

Сенатор также добавила, что сотрудничество независимых государств продолжает играть важную роль в расширении и углублении многостороннего экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества. "Мне кажется, удачно по времени совпало, что в рамках проведения нашего межпарламентского форума мы сможем отдать должное, отметить предстоящий юбилей Чингиза Айтматова - великого сына киргизского народа, нашего общего писателя, поэта, философа, замечательного, удивительного человека, к которому на пространстве СНГ и в России особо уважительное отношение", - сказала председатель верхней палаты парламента РФ. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаКиргизияРоссияЖапаров, Садыр Нургожоевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация