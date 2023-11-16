СМИ: глава "Моссада" может вновь посетить Катар в ближайшее время

Газета Yedioth Ahronoth сообщила, что переговоры между Израилем и ХАМАС продвигаются крайне тяжело, поскольку стороны не желают идти на уступки по многим аспектам

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа может вновь посетить Катар в ближайшее время для обсуждения окончательного варианта сделки об освобождении заложников. С таким утверждением выступила израильская газета Yedioth Ahronoth.

По ее сведениям, сделка между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС может быть заключена до конца текущей недели. Если это случится, и ее план одобрят члены кабмина еврейского государства, то о соглашении может быть объявлено в течение одного-двух дней.

Газета сообщает также, что переговоры между Израилем и ХАМАС продвигаются крайне тяжело, поскольку стороны не желают идти на уступки по многим аспектам. В частности, еврейское государство отказалось объявить перемирие сроком на пять дней, как того хотел ХАМАС, а боевики в ответ сократили число заложников, которых они готовы освободить, с 80 до 50 человек. Кроме того, Израиль требует, чтобы детей освобождали только с их матерями, а также чтобы из Газы отпустили пожилых заложников, однако не согласен выпустить из своих тюрем палестинских заключенных преклонного возраста - в качестве ответной меры ХАМАС отказался от освобождения пожилых израильтян.

9 ноября британская Financial Times проинформировала, что Барнеа обсудил в Катаре вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

15 ноября агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника проинформировало, что движение ХАМАС согласилось с общими условиями сделки с Израилем, в соответствии с которой оно освободит около 50 заложников в обмен на трехдневное прекращение огня в секторе Газа. Как отмечало агентство, Израиль также должен будет освободить некоторых палестинских женщин и детей, содержащихся в тюрьмах еврейского государства, и увеличить объемы гуманитарной помощи, поступающей в анклав. Однако, как утверждал собеседник агентства, власти Израиля пока не согласились с условиями сделки и все еще ведут переговоры по поводу деталей.

По сведениям источника Reuters, катарские посредники в среду пытались договориться с ХАМАС и Израилем. Обсуждаемая сделка согласована с США, уточнил он.