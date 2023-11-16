СМИ: Пентагон шестой год подряд не смог пройти аудиторскую проверку

Как отмечает портал Defense News, такой результат связан со сложной системой распределения активов оборонного ведомства

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Оборонное ведомство США шестой год подряд не смогло получить положительное заключение по итогам большинства внутренних аудиторских проверок. Об этом сообщил портал Defense News.

По его данным, в этом году финансовые инспекторы Пентагона высказали положительное мнение только в отношении 7 из 29 проверок в рамках ежегодного аудита, еще 1 проверка была пройдена с оговоркой. 3 проверки пока не завершены, а 18 получили неудовлетворительные заключения. Как отмечает издание, такой результат связан со сложной системой распределения активов Пентагона. Они представлены во всех 50 американских штатах, к тому же у оборонного ведомства США на балансе также находятся примерно 4,5 тыс. объектов за границей.

Пентагон начал проводить подобные проверки в 2018 году после того, как Конгресс обязал проходить аудит все правительственные ведомства. С тех пор Министерству обороны США удалось решить лишь "несколько самых простых бухгалтерских проблем", однако большинство из них все еще сохраняется. Вследствие этого, указывает Defense News, примерно половина активов под управлением Пентагона не отвечает аудиторским стандартам, несмотря на то, что Минобороны выполнило около 500 рекомендаций, выданных после прошлогодних проверок. В этом году их число достигло 2,5 тыс.

По словам главного аудитора Майка Маккорда, которые приводит портал, работа над решением проблем с отчетностью ведется по трем направлениям. Во-первых, Пентагон стремится к большей координации в отношении данных о бухгалтерском балансе с Министерством финансов США. Во-вторых, оборонное ведомство внедряет автоматизированные программы для выполнения рутинных бухгалтерских задач. В-третьих, Пентагон совершенствует методы анализа имеющихся активов, что стало особенно полезно после обострения ситуации на Ближнем Востоке, поскольку позволило Вашингтону "быстро оценить военные средства и возможности Израиля", отметил Маккорд.