Глава МИД Армении и замглавы Еврокомиссии обсудили вопрос либерализации визового режима

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас в Брюсселе обсудили вопрос либерализации визового режима между Ереваном и странами ЕС. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Приветствуя положительную динамику начала диалога по либерализации визового режима, Арарат Мирзоян подчеркнул, что окончательное решение в этом направлении будет соответствовать углублению сотрудничества между Арменией и ЕС и сыграет значительную роль в развитии контактов между людьми", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности. "Мирзоян представил видение Республики Армения относительно установления долгосрочного мира в регионе, а также шаги правительства Республики Армения, направленные на удовлетворение потребностей и прав более 100 тыс. армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в результате этнической чистки со стороны Азербайджана", - отмечено в пресс-релизе.