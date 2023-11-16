16 ноября, 06:34

Тайвань поблагодарил Байдена за поддержку острова на переговорах с Си Цзиньпином

В сообщении внешнеполитического ведомства острова отмечается, что Вашингтон неоднократно оказывал поддержку в ходе крупных международных мероприятий, в том числе в ходе трехстороннего саммита США, Южной Кореи и Японии, а также во время встречи лидеров G7

ГОНКОНГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Тайваня поблагодарили президента США Джо Байдена за его заявление на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином о необходимости поддержания мира в Тайваньском проливе. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства острова.

"Министерство иностранных дел одобряет и приветствует то, что президент Байден вновь воспользовался встречей с лидером Китая, чтобы еще раз открыто выразить твердую позицию США о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказано в заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, Вашингтон неоднократно заявлял об этой позиции в ходе крупных международных мероприятий, в том числе в ходе трехстороннего саммита США, Южной Кореи и Японии, а также во время встречи лидеров G7.

Байден и Си Цзиньпин в среду провели встречу на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Как сообщил позже на брифинге представитель администрации США высокого ранга, президент США в ходе переговоров "дал понять, что США последовательно выступают за поддержание мира и стабильности" в Тайваньском проливе и поддерживают статус-кво. Кроме того, Байден предостерег Китай от вмешательства в предстоящие в январе выборы на Тайване.

Также пресс-служба Белого дома указала, что Си Цзиньпин заявил, что у КНР нет планов воссоединения с Тайванем при помощи силы в 2027 или 2035 году. По данным Центрального телевидения Китая, председатель КНР также указал, что США должны прекратить поставки оружия острову.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинТайваньБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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