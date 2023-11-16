Байден показал Си Цзиньпину его фотографию в молодости, сделанную в Сан-Франциско

Председателем КНР рассказал, что фотография была сделана 38 лет назад

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином показал китайскому лидеру фотографию, сделанную в 1985 году. На ней запечатлен молодой Си Цзиньпин на фоне моста Золотые Ворота в Сан-Франциско. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Указав на фотографию в своем телефоне, на заднем плане которой виден мост Золотые Ворота, президент Байден спросил председателя Си: "Вы знаете этого молодого человека?". "О да, - ответил председатель Си, - это было 38 лет назад", - говорится в сообщении представителя китайского МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Она добавила, что на торжественном ужине "дружественных КНР организаций в США" лидер Китая отметил, что его первый визит в Штаты в 1985 году начался в Сан-Франциско, именно этот калифорнийский город "сформировал его первое впечатление об этой стране". "Он и поныне хранит фотографию, на которой он запечатлен перед мостом Золотые Ворота", - отметила Хуа Чуньин.

Как пишет газета The San Francisco Standard, будущему лидеру КНР во время визита в США был 31 год. В 1982 году Си Цзиньпин был назначен вторым секретарем парткома уезда Чжэндин провинции Хэбэй (центральный Китай), а в следующем году возглавил районный комитет этого уезда. В середине 1980-х годов Си Цзиньпин был переведен в юго-восточную провинцию Фуцзянь, где занимал несколько партийных и административных постов.

В 1985 году Си Цзиньпин посещал, по данным издания, небольшой город Маскатин в штате Айова. Там его интересовало состояние местной сельскохозяйственной промышленности.