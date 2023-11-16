Израиль ведет переговоры с Кипром о доставке помощи в Газу по морю

Президент Ицхак Герцог сообщил, что есть районы, которые находятся в тяжелой ситуации

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Израиль ведет переговоры с властями Кипра по поводу доставки гуманитарной помощи в сектор Газа по морю. Об этом заявил президент еврейского государства Ицхак Герцог в интервью британской газете Financial Times (FT).

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"В настоящее время ведутся серьезные переговоры с правительством Кипра по этому вопросу", - сказал он. Герцог, пишет FT, заявил, что Израиль работает над тем, чтобы в анклав поступало больше гуманитарной помощи.

"Это правда, что в [секторе] Газа есть районы, которые находятся в очень тяжелой ситуации. Так [произошло] потому, что это зона боевых действий", - добавил он. "Но мы стараемся", - отметил президент еврейского государства.