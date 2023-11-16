16 ноября, 07:04
Палестино-израильский конфликт

Совет по американо-исламским отношениям осудил нападение ЦАХАЛ на больницу "Аш-Шифа"

Мусульманская организация заявила, что президент США Джо Байден и его администрация дали Израилю зеленый свет для этой атаки

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение Израиля на больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа и заявил, что президент США Джо Байден и его администрация дали Израилю зеленый свет для этой атаки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

По словам директор CAIR по связям с общественностью Ибрагима Хупера, нападением на осажденную больницу израильское правительство "показало, что нет предела нарушениям прав человека, которые оно будет совершать до тех пор, пока администрация Байдена будет продолжать давать [премьеру Израиля] Биньямину Нетаньяху карт-бланш". "Своими заявлениями и действиями наше правительство дало израильскому правительству зеленый свет на это очередное преступление против человечества", - заявил Хупер, призвав руководство США прекратить поддержку израильского правительства и потребовать немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Ранее в Пентагоне заявили, что США обладают разведывательными данными, что в больнице "Аш-Шифа" располагается пункт связи и управления палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад". По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, ХАМАС и "Исламский джихад" используют больницы в палестинском анклаве для поддержки своих вылазок и содержания заложников.

Израильские военные начали в среду наземную операцию против боевиков ХАМАС в районе медицинского центра "Аш-Шифа". Как сообщила армейская пресс-служба, главная задача "целенаправленной операции" заключается в "разгроме ХАМАС и спасении заложников". Ранее ХАМАС отвергло заявления Пентагона и Белого дома о том, что палестинские радикалы используют больницу "Аш-Шифа" в качестве пункта командования и управления войсками, а также для содержания там захваченных израильских солдат.

CAIR основан в 1994 году. Как указано на сайте совета, он представляет собой крупнейшую мусульманскую правозащитную организацию в США с региональными отделениями по всей стране и штаб-квартирой на Капитолийском холме в Вашингтоне. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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