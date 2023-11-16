16 ноября, 07:34

Тайвань будет укреплять обороноспособность и связи с США в сфере безопасности

По данным внешнеполитического ведомства острова, Тайвань будет поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, защищать свободу, открытость и процветание Индо-Тихоокеанского региона, а также намерен отстаивать основанный на правилах миропорядок

ГОНКОНГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Тайваня продолжат повышать обороноспособность острова и углублять партнерство с США в области безопасности. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства острова.

"Являясь ответственным членом международного сообщества, Тайвань продолжит активно усиливать свою обороноспособность, укреплять партнерские отношения с США в сфере безопасности и вести плотное сотрудничество с идеологически близкими ему государствами", - сказано в документе.

Кроме того, ведомство указало, что остров будет поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе, защищать свободу, открытость и процветание Индо-Тихоокеанского региона, а также намерен отстаивать основанный на правилах миропорядок.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в среду провели двусторонний саммит на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. Как сообщил позже на брифинге представитель администрации США высокого ранга, Байден в ходе переговоров "дал понять, что США последовательно выступают за поддержание мира и стабильности" в Тайваньском проливе и поддерживают статус-кво. Кроме того, американский лидер предостерег Китай от вмешательства в предстоящие в январе выборы на Тайване.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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