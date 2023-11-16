16 ноября, 07:29

В Шотландии закрыли Эдинбургский замок после попытки повредить Камень Судьбы

Газета The Daily Telegraph сообщила, что к акту вандализма причастны активисты природоохранного движения This is Rigged

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Шотландии частично закрыли Эдинбургский замок после попытки экоактивистов повредить Скунский камень (Камень Судьбы) - одну из основных реликвий, используемых при коронации британских монархов. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Представитель организации "Историческое наследие Шотландии" заявил: "в Коронном зале произошел инцидент - защитное стекло, закрывавшее Скунский камень, получило повреждения, однако сам камень остался невредим. В связи с этим временно закрыты Коронный зал и Королевские апартаменты".

Полиция задержала 20-летнюю женщину и двоих мужчин в возрасте 20 и 24-х лет "за нанесение ущерба защитной стеклянной оболочке". Сообщается, что к акту вандализма причастны активисты природоохранного движения This is Rigged, выступающие против новых проектов по освоению нефтегазовых месторождений.

Прямоугольный блок песчаника весом 152 кг, на котором столетиями короновали шотландских монархов, в 1296 году был похищен из Скунского аббатства войсками английского короля Эдуарда I (1239-1307), получившего прозвище Молот Шотландцев. Следующие семь веков он использовался в церемониале коронации правителей Англии, а затем и Великобритании.

Камень стал частью хранящегося в Вестминстерском аббатстве деревянного трона, на который монарх садится во время помазания на царство. Реликвия была возвращена в Шотландию в 1996 году - в преддверии создания шотландского парламента и правительства, которым Лондон делегировал значительную часть собственных полномочий. В настоящее время Скунский камень хранится в Эдинбургском замке - главной туристической достопримечательности города. 

Теги:
Великобритания
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