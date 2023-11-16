16 ноября, 07:08,
обновлено 16 ноября, 07:24

МИД КНР назвал ошибочными слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Президент США Джо Байден. Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool
Президент США Джо Байден
© Doug Mills/ The New York Times via AP, Pool

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что ее страна выступает против политических манипуляций

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. МИД Китая считает слова президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, ошибочными и безответственными.

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"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", - заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера диктатором. Хозяин Белого дома ответил, что "он им и является", потому "что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США". 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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