МИД КНР назвал ошибочными слова Байдена, который назвал Си Цзиньпина "диктатором"

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что ее страна выступает против политических манипуляций

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. МИД Китая считает слова президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, ошибочными и безответственными.

"Это заявление крайне неверное и безответственное. Китай решительно выступает против политических манипуляций", - заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера диктатором. Хозяин Белого дома ответил, что "он им и является", потому "что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США".