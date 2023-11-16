16 ноября, 07:22,
обновлено 16 ноября, 08:01

МИД КНР: встреча лидеров Китая и США должна стать новой отправной точкой в отношениях

В ведомстве отметили, что стороны достигли консенсуса по более чем 20 пунктам в сферах политики и дипломатии, межличностных и культурных обменов, глобального управления и военной безопасности

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско должна стать новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Диалог и сотрудничество - единственный правильный выбор для Китая и США. <...> [Встреча в] Сан-Франциско должна стать новой отправной точкой для стабилизации китайско-американских отношений, создать новые перспективы и еще больше укрепить базу отношений двух стран", - сказала Мао Нин.

По ее словам, встреча привела к множественным результатам во многих областях. В частности, стороны достигли консенсуса по более чем 20 пунктам в сферах политики и дипломатии, межличностных и культурных обменов, глобального управления и военной безопасности.

Переговоры Си Цзиньпина и Байдена демонстрируют, что "Китай и США имеют обширные общие интересы", и еще раз подтверждают, что "взаимная выгода является важнейшей характеристикой китайско-американских отношений", добавила Мао Нин.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско. Переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на Бали в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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