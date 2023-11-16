16 ноября, 07:22,
обновлено 16 ноября, 07:41

Пашинян намерен активизировать политические усилия для мирного соглашения с Азербайджаном

Причиной отсутствия подписанного мирного договора является дефицит доверия между сторонами, отметил премьер-министр Армении

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Армения намерена активизировать политические и дипломатические усилия для подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом в парламенте заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Причиной отсутствия подписанного мирного договора является дефицит доверия между сторонами, - отметил он. - В некоторых заявлениях и действиях мы видим намерения Азербайджана о подготовке агрессивных действий. Азербайджан, видимо, тоже так думает о нас. Это оказывает негативное влияние на текстуальные положения мирного договора". "Есть ключевые вопросы, которые предстоит прояснить в ближайшее время, - сказал Пашинян. - Один из них - это формулирование механизма преодоления возможных неверных толкований содержания мирного соглашения, поскольку каждое предложение может быть истолковано по-разному, а другой - создание гарантий безопасности, чтобы эскалация стала невозможной после подписания соглашения".

"Правительство и я лично намерены активизировать дипломатическую и политическую работу, направленную на преодоление этих проблем", - подчеркнул премьер-министр Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияПашинян, Никол Воваевич
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