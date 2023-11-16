16 ноября, 07:30,
обновлено 16 ноября, 08:04

Президент Таджикистана посетит РФ с официальным визитом 21-22 ноября

Планируется встреча Эмомали Рахмона с российским президентом Владимиром Путиным

ДУШАНБЕ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября, планируется его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, сообщили ТАСС в пресс-службе таджикского лидера.

"Эмомали Рахмон посетит Россию с официальным визитом 21-22 ноября. Он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, встречи пройдут в узком и расширенном составах", - сказал руководитель пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода.

Последняя встреча Рахмона с Путиным прошла в октябре в Бишкеке на полях заседания Совета глав государств СНГ. Рахмон посещал с рабочим визитом Москву в мае этого года - он отправился в Россию 8 мая и принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Официальный визит по приглашению российского президента в Россию у Рахмона был в апреле 2019 года. 

Теги:
ТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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