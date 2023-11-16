16 ноября, 07:52
Палестино-израильский конфликт

СМИ: потери ЦАХАЛа в ходе наземной операции в Газе достигли 50 человек

Двое военнослужащих израильской армии погибли 15 ноября на севере территории, пишет The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Общее число потерь среди военнослужащих израильской армии с момента начала наземных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа достигло 50. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Издание указывает со ссылкой на данные армейской пресс-службы, что двое военных погибли в среду во время боевых действий на севере сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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