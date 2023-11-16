Посол Израиля в США выступил против передачи Газы под контроль ООН

Майкл Герцог также подчеркнул, что наземная операция Израиля в Газе займет "недели"

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Посол Израиля в Соединенных Штатах Майкл Герцог раскритиковал предложение Германии передать сектор Газа под контроль Организации Объединенных Наций (ООН) после окончания конфликта, поскольку у еврейского государства нет положительного опыта подобного взаимодействия. Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico, которое проходило в формате подкаста.

"Я не думаю, что модель с ООН - это лучшая модель, поскольку у нас нет хорошего опыта [работы] с силами, уполномоченными ООН", - сказал посол, отметив, что такое решение было бы "чрезвычайно политизированным и все это понимают".

"Нужны эффективные сухопутные силы, которые могут справиться с террористами и их инфраструктурой. Вот чего мы ожидаем. И [для реализации этого плана] есть несколько моделей", - добавил Герцог. Он подчеркнул, что наземная операция Израиля в Газе займет "недели". "Даже после окончания текущей фазы наших операций там все еще будет оставаться военная инфраструктура террористов, с которыми нужно справиться. Поэтому в течение неопределенного времени Израилю придется продолжать военные действия в Газе. Но мы открыты к тому, чтобы туда заходили и другие силы - региональные и международные", - отметил израильский посол.

В комментарии Politico глава палестинского представительства в ЕС, Бельгии и Люксембурге Абдель Рахим аль-Фарра назвал предложение ФРГ неприемлемым и указал, что роль ООН состоит в защите границ двух будущих государств.

Ранее европейское издание Politico со ссылкой на документ сообщило, что Германия предлагала передать ООН контроль над сектором Газа после окончания конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. План предполагал "интернационализацию Газы под эгидой ООН (и региональных партнеров)" с "тщательно организованным переходом" к палестинскому самоуправлению, "в идеале" посредством выборов "и в сочетании с международным соглашением". Германская сторона при этом отметила, что "этот сценарий потребует значительных политических и финансовых инвестиций, а также международной коалиции для решения вопросов безопасности вместе с ООН". Как заявили некоторые дипломаты изданию, предложение Германии пока не получило поддержки. Один из них даже назвал документ "мертворожденным", писало издание.