16 ноября, 07:40,
обновлено 16 ноября, 08:21
Палестино-израильский конфликт

В Израиле сообщили о семерых пострадавших при стрельбе к югу от Иерусалима

По данным полиции, троих нападавших нейтрализовали

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек пострадали в результате нападения троих боевиков в административном округе Гуш-Эцион (расположен на Западном берегу реки Иордан к югу от Иерусалима). Об этом сообщила пресс-служба полиции Израиля.

"Некоторое время назад трое террористов были нейтрализованы силами безопасности на КПП при въезде в Иерусалим. Нападавшие подъехали к КПП на автомобиле и открыли огонь по военным, находившимся там. В результате обстрела семь человек получили ранения различной степени тяжести, все они сейчас госпитализированы", - говорится в заявлении полиции в соцсети X (ранее Twitter).

В правоохранительных органах также добавили, что в настоящий момент движение по дороге, где произошло нападение, перекрыто, на месте работают сотрудники сил безопасности.

В новость внесены изменения (11:20 мск) - меняется число пострадавших. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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