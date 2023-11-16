Зеленский сообщил о визите в Киев нового главы МИД Британии

Стороны обсудили возможности усиления украинской системы ПВО, ситуацию в Черном море и функционирование так называемого альтернативного коридора, продвигаемого Киевом после прекращения действия зерновой сделки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон свой первый визит в этой должности совершил в Киев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первый рабочий визит в новой должности Дэвид Кэмерон <...> совершил на Украину", - написал Зеленский в своем Telegram-канале и выложил видео их встречи.

В свою очередь в пресс-службе украинского лидера сообщили, что Зеленский и Кэмерон обсудили возможности усиления украинской системы ПВО, ситуацию в Черном море и функционирование так называемого альтернативного коридора, продвигаемого Киевом после прекращения действия зерновой сделки. В частности, украинский лидер поблагодарил британское правительство за совместные усилия по внедрению механизмов страхования проходящих там судов.

Бывший премьер-министр Великобритании Кэмерон был назначен руководителем МИД Соединенного Королевства 13 ноября.