Bloomberg: слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине могут подорвать успехи переговоров

Агентство пишет, что высказывания президента США способы "подорвать успехи" по договоренностям об установлении взаимопонимания, возобновлении военных контактов на высшем уровне

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Высказывания президента США Джо Байдена о том, что он по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором", могут подорвать успехи завершившихся в Сан-Франциско переговоров двух лидеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценкам, заявления главы Белого дома "бросили тень на встречу, которую обе стороны охарактеризовали как самую продуктивную на сегодняшний день". Агентство считает, что эти высказывания могут "подорвать успехи, достигнутые в ходе четырехчасовых переговоров между президентами Китая и США". Речь идет о договоренностях по борьбе с распространением наркотиков, возобновлении военных контактов между Пекином и Вашингтоном на высшем уровне и установлению взаимопонимания, при котором любой из лидеров может напрямую звонить другому для разрешения любых недоразумений.

Ранее Джо Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). После их беседы Байдена спросили на пресс-конференции, готов ли он, как и ранее в этом году, назвать китайского лидера диктатором. Хозяин Белого дома ответил, что "он им и является", потому "что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от США". МИД Китая назвал эти высказывания ошибочными и безответственными.