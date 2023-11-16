16 ноября, 08:32
Палестино-израильский конфликт

Израиль вновь приостановит боевые действия в Газе на четыре часа

Гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра, Аз-Зейтун аль-Гарби и Джебалия будет вновь действовать до 16:00 по местному времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля объявила об очередной приостановке боевых действий в городе Газа с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Сегодня мы реализуем тактическую паузу в боевых действиях в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) в районах Эш-Шуджаия и Эт-Туркман [, которые расположены на юге города Газа]", - написал Эдри.

Он также указал, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра, Аз-Зейтун аль-Гарби и Джебалия (также входят в состав города Газа) будет вновь действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге "Салах эд-Дин" на юг анклава. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация