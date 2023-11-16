Израиль вновь приостановит боевые действия в Газе на четыре часа

Гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра, Аз-Зейтун аль-Гарби и Джебалия будет вновь действовать до 16:00 по местному времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля объявила об очередной приостановке боевых действий в городе Газа с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Сегодня мы реализуем тактическую паузу в боевых действиях в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) в районах Эш-Шуджаия и Эт-Туркман [, которые расположены на юге города Газа]", - написал Эдри.

Он также указал, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Тель-аль-Хава, Ас-Сабра, Аз-Зейтун аль-Гарби и Джебалия (также входят в состав города Газа) будет вновь действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге "Салах эд-Дин" на юг анклава.