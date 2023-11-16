16 ноября, 08:40
Саммит АТЭС

Глава делегации Тайваня на АТЭС не уточнил, будет ли он встречаться с Байденом

Перед вылетом в Соединенные Штаты Моррис Чан заявил, что намерен встретиться с другими лидерами АТЭС на полях саммита

ГОНКОНГ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава тайваньской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он встречаться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Как указывается в материале, глава делегации - 92-летний основатель крупнейшего производителя чипов и других полупроводников TSMC Моррис Чан - прибыл в Сан-Франциско во вторник на этой неделе по местному времени вместе со своей женой - председателем благотворительного фонда TSMC Софи Чан. Перед вылетом в Соединенные Штаты глава тайваньской делегации заявил, что намерен встретиться с другими лидерами АТЭС на полях саммита.

Моррис Чан возглавляет делегацию Тайваня на саммите АТЭС в седьмой раз. Впервые он принимал участие в нем в 2006 году от лица бывшего главы администрации острова Чэнь Шуйбяня (2000-2008). Еще шесть раз он представлял на саммите действующую главу тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Ранее представитель Белого дома отказался уточнить, ожидаются ли контакты президента США Джо Байдена с членами делегации Тайваня на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

В среду на полях саммита АТЭС состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в ходе которой лидеры в том числе обсудили ситуацию вокруг Тайваня. Как сообщил на брифинге представитель администрации США высокого ранга, американский лидер в ходе переговоров "дал понять, что США последовательно выступают за поддержание мира и стабильности" в Тайваньском проливе и поддерживают статус-кво. Кроме того, Байден предостерег Китай от вмешательства в предстоящие в январе выборы на Тайване.

Как указала пресс-служба Белого дома, Си Цзиньпин заявил, что у КНР нет планов воссоединения с Тайванем при помощи силы в 2027 или 2035 годах. По данным Центрального телевидения Китая, председатель КНР также подчеркнул, что США должны прекратить поставки оружия острову.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
СШАСаммит АТЭСТайваньБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация