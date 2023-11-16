Глава делегации Тайваня на АТЭС не уточнил, будет ли он встречаться с Байденом

Перед вылетом в Соединенные Штаты Моррис Чан заявил, что намерен встретиться с другими лидерами АТЭС на полях саммита

ГОНКОНГ, 16 ноября. /ТАСС/. Глава тайваньской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско не ответил на вопрос журналистов о том, будет ли он встречаться с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова.

Как указывается в материале, глава делегации - 92-летний основатель крупнейшего производителя чипов и других полупроводников TSMC Моррис Чан - прибыл в Сан-Франциско во вторник на этой неделе по местному времени вместе со своей женой - председателем благотворительного фонда TSMC Софи Чан. Перед вылетом в Соединенные Штаты глава тайваньской делегации заявил, что намерен встретиться с другими лидерами АТЭС на полях саммита.

Моррис Чан возглавляет делегацию Тайваня на саммите АТЭС в седьмой раз. Впервые он принимал участие в нем в 2006 году от лица бывшего главы администрации острова Чэнь Шуйбяня (2000-2008). Еще шесть раз он представлял на саммите действующую главу тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Ранее представитель Белого дома отказался уточнить, ожидаются ли контакты президента США Джо Байдена с членами делегации Тайваня на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

В среду на полях саммита АТЭС состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, в ходе которой лидеры в том числе обсудили ситуацию вокруг Тайваня. Как сообщил на брифинге представитель администрации США высокого ранга, американский лидер в ходе переговоров "дал понять, что США последовательно выступают за поддержание мира и стабильности" в Тайваньском проливе и поддерживают статус-кво. Кроме того, Байден предостерег Китай от вмешательства в предстоящие в январе выборы на Тайване.

Как указала пресс-служба Белого дома, Си Цзиньпин заявил, что у КНР нет планов воссоединения с Тайванем при помощи силы в 2027 или 2035 годах. По данным Центрального телевидения Китая, председатель КНР также подчеркнул, что США должны прекратить поставки оружия острову.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.