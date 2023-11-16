Аэропорт Эль-Ариш с 12 октября принял 131 борт с помощью Газе

Гуманитарную помощь передали 30 стран и 8 международных организаций, сообщил директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назар

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Египетский международный аэропорт Эль-Ариш на севере Синайского полуострова с 12 октября принял "131 самолет из 30 стран и 8 международных организаций" с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Об этом сообщил директор Египетского общества Красного Полумесяца Рами ан-Назар.

По его данным, которые приводит газета Al Ahram, "на данный момент Египет выделил Газе 10 тыс. тонн гуманитарной помощи, ООН предоставила 6 тыс. тонн". В палестинский анклав по сегодняшний день въехали 1 090 грузовиков с общим объемом грузов в 18 800 тонн.

После начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта Египет обратился к мировому сообществу и региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой отправлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".