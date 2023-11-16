16 ноября, 09:52

Эксперт считает, что корректировка политики США поможет стабилизации отношений с КНР

Сотрудник Китайского народного университета Дяо Дамин отметил, что еще предстоит увидеть, сможет ли Вашингтон достичь правильного взаимопонимания с Пекином

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Корректировка Соединенными Штатами своего внешнеполитического курса и признание позиции Китая смогут помочь стабилизации китайско-американских отношений. Такое мнение выразил сотрудник Китайского народного университета Дяо Дамин.

"Если США смогут скорректировать свое понимание и по-настоящему занять ответственную позицию, признавая на взаимной основе позицию Китая, эффективно управляя разногласиями и продвигая взаимовыгодное сотрудничество, это приведет к дальнейшей стабилизации отношений между двумя странами", - приводит его слова газета Global Times.

В то же время эксперт отмечает, что встреча лидеров США и КНР в Сан-Франциско продолжает позитивную линию, получившую начало на саммите в Индонезии, однако "в будущем еще предстоит увидеть, смогут ли США в действительности достичь правильного взаимопонимания с Китаем".

Ранее президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в пригороде Сан-Франциско. Эти переговоры стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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