16 ноября, 09:17,
обновлено 16 ноября, 09:55

Глава МИД Венесуэлы на переговорах с Лавровым передал приветствие Мадуро Путину

© ТАСС/ Ruptly

Иван Хиль Пинто отметил готовность Каракаса продолжать сотрудничество с Москвой

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал президенту РФ Владимиру Путину приветствие от венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Уважаемый господин министр, я также рад передать приветствие от господина Мадуро - президента Боливарианской Республики Венесуэла, Владимиру Владимировичу Путину и также лично вам - привет от вице-президента (исполнительный вице-президент, министр финансов и экономики Венесуэлы - прим. ТАСС) Делси Родригес", - сказал Хиль Пинто.

Глава МИД Венесуэлы также отметил готовность Каракаса продолжать сотрудничество с Москвой. "Мы констатируем, что разделяем одни и те же принципы и готовы сотрудничать в рамках ООН и других многосторонних организаций. Действительно, сотрудничество между нашими государствами сейчас находится в своей лучшей точке после визита венесуэльской делегации, Делси Родригес в рамках межправительственной комиссии высокого уровня", - добавил он.

"Сегодня мы ожидаем также продвинуться в двусторонней и многосторонней повестке и провести анализ международной ситуации", - резюмировал Хиль Пинто. 

Теги:
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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