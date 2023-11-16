Байден сравнил лимузин Си Цзиньпина со своим "Зверем"

Президент США назвал лимузин председателя КНР "прекрасным автомобилем"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал лимузин председателя КНР Си Цзиньпина "прекрасным автомобилем" и сравнил его со своей машиной под названием "Зверь". Видеозапись разговора лидеров опубликовала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

"Это прекрасный автомобиль", - отметил Байден, указав на лимузин лидера КНР. "Красный флаг (Hongqi), китайская марка. Не стесняйтесь поближе с ним познакомиться", - ответил Си Цзиньпин.

Американский президент также сравнил китайский лимузин со своей машиной, в которой он путешествует во время международных визитов. "Вы знаете, как его называют? Его называют "Зверем", - похвалился Байден.

Как пишет портал Business Insider, лимузин Си Цзиньпина стал самым дорогим когда-либо производившимся в Китае автомобилем. Идея для его дизайна основана на классических моделях Hongqi CA770 1960-х годов. Точные характеристики автомобиля китайского лидера не известны, однако, как пишет портал, они, вероятно, сопоставимы с британской машиной Rolls-Royce Phantom.

Бронированный лимузин президента США марки Cadillac также известен под названием Beast ("Зверь"). Такое наименование автомобилю присвоила Секретная служба США, которая отвечает за охрану первых лиц государства. Официальное кодовое название машины Stagecoach ("Дилижанс"). Ее конструкция отличается от всех серийных автомобилей, сходящих с конвейеров предприятия Cadillac в Детройте (штат Мичиган). По данным Business Insider, он весит более девяти тонн и рассчитан на семь человек.