В Газе призвали вывезти пациентов больницы "Аш-Шифа" в Египет

Руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут заявил о нехватке мощностей в медучреждении

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти сектора Газа призвали перевезти в Египет пациентов больницы "Аш-Шифа", расположенной в городе Газа, из-за нехватки мощностей. Об этом сообщил руководитель главного управления больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут.

"Некоторые организации ведут переговоры с целью вывезти всех пациентов из [медицинского] комплекса "Аш-Шифа", - заявил он телеканалу Al Jazeera. "Мы призвали перевести пациентов в Египет из-за нехватки мощностей", - добавил Закут.

В среду погранслужба сектора Газа сообщила, что в пятницу из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" смогут выехать раненые и больные раком. В список вошли не менее 155 человек. Их гражданство не указано.