Финляндия заявила, что не может сама сделать шаги по демилитаризованному статусу Аландов

По словам главы МИД страны Элины Валтонен, российское консульство не представляет угрозы для национальной безопасности Финляндии, а конвенция, определяющая демилитаризованный статус Аландов, является центральной договоренностью

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Финляндии не может в одностороннем порядке предпринять какие-либо шаги в отношении Аландской конвенции 1921 года, касающиеся демилитаризованного статуса островов и присутствия в их административном центре Мариехамне российского консульства. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, российское консульство не представляет угрозы для национальной безопасности Финляндии, а конвенция, определяющая демилитаризованный статус Аландов, является центральной договоренностью.

"Консульство не может быть отделено от прочих договоренностей, касающихся статуса Аландских островов. Поэтому мы не можем действовать в одностороннем порядке, - приводит телекомпания Yle слова главы финского МИД. - Консульство никакой угрозы не представляет. Лично я могу понять всех тех финнов, который задаются вопросом, почему консульство в Мариехамне должно оставаться, однако изучение вопроса МИД дает на него много существенных ответов".

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил этот вопрос с членами министерского комитета по внешней политике и безопасности и принял решение не принимать никаких мер в отношении конвенции. Валтонен детально не комментирует это решение, но подчеркивает, что Финляндия не может действовать здесь в одностороннем порядке, поскольку статус Аландских островов закреплен Парижским договором 1947 года, охватывающим как конвенцию 1921 года, так и договор, заключенный по окончании советско-финской войны 1939-1940 годов и подтвержденный обеими странами в 1992 году.

Изменение статуса островов и закрытие российского консульства подразумевает переговоры не только с РФ, "которые в сегодняшней ситуации вряд ли возможны", но и с другими странами-подписантами, поясняет Yle.