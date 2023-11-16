На Тайване заявили, что не будут гадать, намерен ли Китай воевать с островом

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Тайваня Лю Юнцзянь подчеркнул, что остров усилит оборону

ГОНКОНГ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Тайваня не будут строить догадки о том, планирует ли правительство материкового Китая военную операцию для силового воссоединения с островом, а продолжат усиливать обороноспособность. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Тайваня Лю Юнцзянь.

"Мы никогда не строили догадок о том, планирует ли Китай нападение на Тайвань и когда это произойдет. У правительства четкий и ясный курс на продолжение усиления собственной обороноспособности, на то, чтобы добросовестно готовиться, а также активно бороться за международную поддержку", - сказал он. Дипломат комментировал заявление председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах с президентом США Джо Байденом о том, что Пекин не планирует воевать с островом.

Дипломат добавил, что что цена за развязывание войны будет крайне высокой, и необходимо сделать так, чтобы Китай понял - мировое сообщество высоко ценит мир и стабильность в Тайваньском проливе. "Только имея реальную силу за спиной, можно получить настоящий мир", - указал Лю Юнцзянь. "Правительство [Тайваня] также неоднократно подчеркивало свою позицию о том, что мы не пойдем на провокации, но не потерпим давления", - резюмировал он.