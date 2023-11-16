16 ноября, 09:43,
обновлено 16 ноября, 10:12
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила, что взяла под контроль гавань сектора Газа

AP Photo/ Ohad Zwigenberg
© AP Photo/ Ohad Zwigenberg

Гавань использовалась ХАМАС в террористических целях, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля захватили оперативный контроль над гаванью сектора Газа, которая использовалась движением ХАМАС "в террористических целях". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В ходе совместной операции военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии взяли под оперативный контроль гавань сектора Газа, которую контролировала террористическая организация ХАМАС. Гавань использовалась ХАМАС в террористических целях", - говорится в сообщении.

"В операции также участвовали инженерные войска и ВВС, было разрушено 10 шахт террористических туннелей и четыре сооружения, использовавшихся в террористических целях, а также убито 10 террористов", - продолжили в пресс-службе, добавив, что "все постройки на территории гавани были зачищены". В израильской армии отметили, что "гавань использовалась ХАМАС в качестве тренировочной базы для своего морского спецназа, а также для планирования и осуществления террористических атак с моря". По информации израильских военных, "под прикрытием гражданской гавани ХАМАС использовал этот район для тренировок боевиков и проведения террористических атак, при этом используя гражданские и полицейские суда гавани Газы". 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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