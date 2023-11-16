16 ноября, 09:57
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС ожидает проведения по всему миру акций в поддержку палестинцев 17-19 ноября

Движение обратилось с соответствующим призывом "ко всем свободолюбивым гражданам, к людям с чистой совестью"

БЕЙРУТ, 16 ноября. /ТАСС/. Арабская и международная общественность должна ответить на продолжающуюся израильскую агрессию в секторе Газа массовыми акциями протеста 17, 18 и 19 ноября. Об этом говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении радикального движения ХАМАС.

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"Мы обращаемся с призывом ко всем свободолюбивым гражданам, к людям с чистой совестью провести в пятницу, субботу и воскресенье митинги и демонстрации в поддержку палестинцев под лозунгом: "Спасите больницы Газы... Спасите детей Газы", - указывается в документе.

В нем отмечается, что "народное движение солидарности с палестинским народом в поддержку его законных прав должно нарастать по всему миру на фоне непрекращающейся войны, массовых убийств, разрушения больниц и гибели невинных детей". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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