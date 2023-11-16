Оппозиция в Молдавии пикетирует суд после снятия кандидата с выборов мэра города Бельцы

Собравшиеся скандируют "Бельцы - наш город", "Арина - наш мэр", "Требуем справедливости"

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Апелляционную палату города Бельцы пикетируют сторонники кандидата в мэры города Арины Коршиковой, которая вышла во второй тур, но была отстранена от выборов решением городской избирательной комиссии. Акцию, в которой принимают участие несколько сотен человек, транслирует телеканал ТВ-6 в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Собравшиеся скандируют "Бельцы - наш город", "Арина - наш мэр", "Требуем справедливости". Тем временем Апелляционная палата рассматривает протест адвокатов Коршиковой, которые оспорили заявления о нарушениях и отстранении.

В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы. В Бельцах во второй тур прошел баллотирующийся от оппозиционной Нашей партии Александр Петков, который набрал 22,69% голосов, и Коршикова с результатом в 21%, третье место у социалиста Максима Морошана с 19%, а четвертое - у кандидата от правящей Партии действия и солидарности Владимира Русу с 13%.

Если апелляционная палата оставит в силе решение суда от 13 ноября, то во втором туре за место мэра поборются Петков и Морошан. Ранее представители поддержавшей Коршикову оппозиции призвали остальных кандидатов отказаться от участия в выборах в знак протеста против незаконного решения властей. Те отказались, пояснив, что в этом случае во втором туре приняли бы участие кандидат от правящей партии Русу и Григоришин, который таким же образом был избран мэром Бельцов в 2021 году. Тогда за день до голосования с выборов сняли представителя партии "Шор" Марину Таубер, получившую в первом туре 47% и по опросам уверенно побеждавшую во втором.