СМИ: Эрдоган 17 ноября может сообщить о готовности ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Президент Турции планирует встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сообщить в пятницу во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине о готовности ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщил портал Euractiv.

По его данным, комитет по международным делам парламента Турции может в четверг принять решение об утверждении заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс, после чего ратификация в турецком парламенте "может состояться очень быстро". Портал также утверждает, что глава турецкой республики планирует "сообщить приятную новость" канцлеру ФРГ во время его визита в Берлин в пятницу.

В свою очередь Венгрия, как ранее сообщила депутат венгерского парламента Агнеш Вадаи, пока не готова ратифицировать заявку Швеции в НАТО, этот вопрос не будет стоять на повестке во время предстоящей парламентской сессии, которая начнется на следующей неделе, напоминает Euractiv.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц примет в пятницу в Берлине Эрдогана. Турецкий лидер также встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО к настоящему времени ратифицировала 31 страна альянса, не одобрили его только Турция и Венгрия. Договоренность о скорейшей ратификации этого документа Анкарой была достигнута между НАТО, Турцией и Швецией перед саммитом альянса в Вильнюсе в июле, однако турецкая сторона тогда выдвинула ряд условий одобрения заявки, включая сотрудничество в противодействии терроризму и ускорение экономической и визовой интеграции с Евросоюзом.