Армия Израиля сообщила о новых ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

По данным ЦАХАЛ, в число целей вошли несколько военных постов, с территории которых действовали террористы "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении новых ответных ударов по военным целям движения "Хезболлах" на территории Ливана.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлах" в Ливане. В число целей вошли несколько военных постов, с территории которых действовали террористы "Хезболлах", - говорится в заявлении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, "недавно солдаты ЦАХАЛ нанесли удар по террористу, действовавшему на территории Ливана в районе, прилегающем к району населенного пункта Шломи на севере Израиля".