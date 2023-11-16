16 ноября, 10:35

Эксперт считает, что политика сдерживания США в отношении КНР не изменится

У Синьбо полагает, что основные результаты переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена заключается в том, что обе стороны договорились установить или восстановить некоторые механизмы диалога

ПЕКИН, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Политический курс Вашингтона на подавление Китая вряд ли изменится после встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Калифорнии. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил декан факультета международных отношений Университета Фудань, директор университетского центра американских исследований У Синьбо.

"Я думаю, что основные результаты переговоров заключается в том, что обе стороны договорились установить или восстановить некоторые механизмы диалога: стороны инициировали диалог по искусственному интеллекту, возобновили некоторые механизмы диалога между военными, в дальнейшем создадут рабочую группу по борьбе с наркотиками, - сказал У Синьбо. - Возможно, были решены и некоторые конкретные вопросы в торгово-экономических отношениях". "Означает ли это, что политика сдерживания США в отношении Китая изменится? Я не думаю. Может быть, будут какие-то корректировки", - отметил эксперт.

Ранее Байден и Си Цзиньпин провели встречу в поместье Филоли в пригороде Сан-Франциско (штат Калифорния). Переговоры близ Сан-Франциско стали седьмым контактом двух лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Это первый визит Си Цзиньпина в США за шесть лет. Предыдущая личная встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась в рамках саммита Группы двадцати на индонезийском острове Бали в ноябре 2022 года. 

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