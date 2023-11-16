16 ноября, 10:42

Сейм Литвы обратится в Конституционный суд по импичменту депутата за антисемитизм

Комиссия установила сознательное и систематическое использование Ремигиюсом Жемайтайтисом "языка ненависти при помощи технологий политической пропаганды", заявил представитель фракции Партии свободы Литвы Артурас Жукаускас

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы на следующей неделе обратится в Конституционный суд по импичменту депутата Ремигиюса Жемайтайтиса за антисемитизм. Решение об этом в ходе пленарного заседания законодатели приняли единогласно.

"Временная комиссия, учрежденная для оценки антисемитских высказываний Жемайтайтиса, установила, что антисемитскую риторику, язык ненависти он использовал сознательно, систематически при помощи технологий политической пропаганды", - заявил с трибуны Сейма представитель фракции Партии свободы Литвы Артурас Жукаускас.

Жемайтайтис считает, что действия против него являются попытками политической расправы.

За последние полгода Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания. В мае на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) он написал, что "в мире нашлось еще одно животное - Израиль". Так депутат отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы. Далее политик процитировал слова из литовского фольклора с призывом к расправе над евреями.

В канун Дня памяти и скорби, который отмечается 14 июня (в этот день в 1941 году началась массовая высылка населения), Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев. 

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