По данным портала Onet, в боях под Первомайским также погиб один британец из того же подразделения

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двое наемников из Польши получили ранения, один британский наемник погиб в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского в понедельник, утверждает портал Onet.

Он указывает со ссылкой на одного из раненых поляков, что на месте столкновения велся "интенсивный огонь". Другой гражданин Польши, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, получил тяжелые ранения и уже доставлен в больницу. Согласно данным портала, в боях под Первомайским также погиб один британец из того же подразделения.

Российские военные отбили на донецком направлении три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины, потери противника составили до 340 военнослужащих, сообщили в Минобороны России 12 ноября. В мае в пресс-службе Следственного комитета РФ заявили ТАСС, что в боевых действиях против российской армии в зоне специальной военной операции принимают участие свыше 2 тыс. наемников из 71 страны.