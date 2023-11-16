СМИ: удары Израиля по Ливану могут нанести тяжкий урон окружающей среде

Руководитель одной из ливанских неправительственных организаций, занимающейся вопросами охраны окружающей среды, Хишам Юнес расценил подобные действия как экоцид

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Израильские удары могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды юга Ливана. Об этом пишет эмиратская газета The National.

"Преднамеренный обстрел Израилем лесных массивов, оливковых рощ и фруктовых садов приводит к значительному экологическому ущербу", - цитирует газета Хишама Юнеса, руководителя одной из ливанских неправительственных организаций, занимающейся вопросами охраны окружающей среды. Он расценил подобные действия как экоцид.

Газета также приводит данные министерства сельского хозяйства Ливана о последствиях возгораний. Так, с 8 октября в 52 городах юга страны отмечено 328 природных пожаров, возникших в лесных массивах, сельскохозяйственных угодьях, плодовых садах и оливковых рощах. Всего сгорело около 45 тыс. деревьев, также пострадал крупный рогатый скот.

Правозащитные группы и правительство Ливана обвиняют Израиль в использовании запрещенных видов боеприпасов. По данным портала Naharnet, премьер-министр республики Наджиб Микати на встрече в Аммане с госсекретарем США Энтони Блинкеном осудил "применение Израилем тактики выжженной земли в ходе военных действий в южных районах Ливана и использование запрещенного международными конвенциями оружия". Ливан направил жалобу в Совет Безопасности ООН на обстрелы Израиля с применением фосфорных боеприпасов. Израиль отвергает эти обвинения.