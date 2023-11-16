МИД Венесуэлы заявил, что поддерживает требования РФ о снятии незаконных санкций Запада

Глава ведомства Хиль Пинто отметил, что Запад намерен с помощью санкций подорвать суверенитет России и Венесуэлы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла поддерживает требования России о снятии незаконных экономических санкций, введенных западными государствами. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Со стороны правительства Венесуэлы мы поддерживаем все действия РФ в ее требованиях немедленно снять санкции, которые были незаконно наложены на Россию и Венесуэлу", - указал он.

Как отметил Хиль Пинто, Запад намерен с помощью санкций подорвать суверенитет России и Венесуэлы. "Наши страны стали жертвами санкций со стороны западных стран, которые преследуют цель принудить к своей воле другие страны. Это несправедливые, ограничительные и односторонние меры, которые преследуют цель подорвать наш суверенитет", - сказал он.

По словам главы МИД Венесуэлы, "этого не случится", так как Москва и Каракас будут поддерживать и расширять двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и политической сферах. "Таким образом, мы защитим наши страны от односторонних ограничительных мер. Мы достигли в этой сфере очень важных договоренностей, которые позволят нам противостоять политике санкций", - подчеркнул Хиль Пинто.