Из сектора Газа 16 ноября смогут выехать около 90 россиян и 40 белорусов

В списке также числятся граждане Австрии, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Казахстана, Молдавии, США и Швейцарии, подданные Бахрейна, Испании, Норвегии и Швеции

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Около 90 граждан РФ и 40 граждан Белоруссии числятся в списке на выезд из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом, который опубликовала в четверг пограничная служба анклава.

"Главное управление пограничных переходов и границ [сектора Газа] объявляет о публикации списка держателей иностранных паспортов для проезда через наземный погранпереход "Рафах" в четверг, 16 ноября", - говорится в сообщении, размещенном на странице погранслужбы палестинского анклава в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В прикрепленном файле содержатся имена и данные по меньшей мере 542 иностранцев, лиц с двойным гражданством и палестинцев, которые смогут покинуть сектор Газа. В Россию готовы выехать порядка 100 человек, в том числе около 90 россиян, в Белоруссию - порядка 48 человек, включая около 40 граждан республики. Также в списке числятся граждане Австрии, Боснии и Герцеговины, Ирландии, Казахстана, Молдавии, США и Швейцарии, подданные Бахрейна, Испании, Норвегии и Швеции.

Работа по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта, организована МЧС России совместно с российскими дипломатами. В среду через КПП "Рафах" из сектора Газа выехали 107 россиян. МИД Белоруссии 15 ноября сообщил о том, что в контакте с коллегами из Израиля и Египта и при содействии России и Катара проведена работа по организации вывоза белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. По информации ведомства, через КПП "Рафах" на территорию Египта прошли 43 человека.