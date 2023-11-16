Венесуэла заявила о желании как можно скорее стать полноправным членом БРИКС

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто сообщил, что этот вопрос будут обсуждать в 2024 году в России в рамках саммита БРИКС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Венесуэла стремится как можно скорее стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявил глава венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Вопрос (о вступлении Венесуэлы в БРИКС в качестве страны-партнера - прим. ТАСС) будет обсуждаться в следующем году в России в рамках саммита БРИКС. Венесуэла хотела бы как можно скорее стать полноправным членом этого объединения", - указал глава внешнеполитического ведомства.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.