Пакистан ввел ограничения на приобретение огнестрельного оружия

Такое решение принято с целью прекратить нелегальный оборот огнестрельного оружия

ИСЛАМАБАД, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Пакистана ввело ограничения на приобретение огнестрельного оружия с целью прекратить его нелегальный оборот. Об этом сообщила газета Daily Pakistan.

По ее данным, согласно распоряжению МВД, оружие должно приобретаться исключительно у ведущего пакистанского производителя Pakistan Ordinance Factories, в противном случае его обладатели автоматически лишаются лицензий.

По свидетельству экспертов, в ряде регионов страны нелегально производится кустарное оружие, которым торгуют подпольные оружейные лавки. Кроме того, выдаются поддельные лицензии, что повышает уровень террористической угрозы, отмечает газета.