16 ноября, 11:14,
обновлено 16 ноября, 11:44

В Баку отказались от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Она должна была состояться 20 ноября

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана не считают возможным свое участие во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за односторонней позиции Соединенных Штатов. Об этом говорится в комментарии МИД республики в связи с состоявшимися 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В Баку назвали сами слушания и прозвучавшие на них заявления, в том числе помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".

"Такой односторонний подход США может привести к потере ими роли посредника (в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - прим. ТАСС). Важно отметить, что в таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября 2023 года", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. 

Теги:
АзербайджанАрменияСША
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация