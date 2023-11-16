В Баку отказались от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Она должна была состояться 20 ноября

БАКУ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Азербайджана не считают возможным свое участие во встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за односторонней позиции Соединенных Штатов. Об этом говорится в комментарии МИД республики в связи с состоявшимися 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В Баку назвали сами слушания и прозвучавшие на них заявления, в том числе помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, "ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах".

"Такой односторонний подход США может привести к потере ими роли посредника (в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - прим. ТАСС). Важно отметить, что в таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября 2023 года", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.