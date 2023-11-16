16 ноября, 11:16,
обновлено 16 ноября, 11:46
Военная операция на Украине

Глава МИД Венесуэлы заявил, что Запад искусственно затягивает конфликт на Украине

Европа еще больше дестабилизирует ситуацию, отметил Иван Хиль Пинто

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Страны Запада искусственно затягивают конфликт на Украине и еще больше дестабилизируют ситуацию.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы против того, чтобы Запад искусственно поддерживал продолжение этого конфликта и еще больше дестабилизировал ситуацию", - отметил он, говоря об украинском кризисе.

По словам Хиль Пинто, на переговорах с Лавровым они коснулись темы Украины. "Со своей стороны я подтвердил приверженность Венесуэлы своей позиции по поводу происходящего на Украине. Мы призываем стороны перейти к прямым переговорам и выступаем за то, чтобы как можно скорее восстановился мир и были подписаны соответствующие документы", - добавил он. 

Теги:
УкраинаВенесуэлаРоссияВоенная операция на Украине
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