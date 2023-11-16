Науседа объявил, что примет решение об участии в выборах после оценки состояния здоровья

Президент Литвы не замечал проблем с этим, но он подчеркнул, что "всегда бывают те или иные неизвестные"

ВИЛЬНЮС, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что принятие решения об участии в качестве кандидата на пост главы государства на очередных президентских выборах в мае 2024 года будет также зависеть от состояния его здоровья. Об этом он заявил журналистам.

"Всегда [при принятии важнейших решений] бывают те или иные неизвестные. Необходимо и здоровье проверить, чтобы быть уверенным в том, что в течение еще пяти лет (срок пребывания на посту президента - прим. ТАСС) можно выдерживать физические, психологические и другие нагрузки", - сказал он.

Президент сообщил, что сам он каких-то проблем со здоровьем не видит. "Регулярно прохожу проверки. Считаю, что нахожусь в хорошей спортивной форме", - сказал Науседа.

Накануне он пообещал, что через месяц объявит, в каком качестве будет участвовать в очередных президентских выборах - рядовым избирателем или претендентом вновь занять пост главы государства.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2024 года. Если потребуется второй тур, он пройдет 26 мая.