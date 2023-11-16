Глава МИД Венесуэлы назвал ситуацию в секторе Газа ужасающей

Иван Хиль Пинто выразил мнение, что действия Израиля в анклаве приводят к множественным жертвам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал ситуацию в секторе Газа "ужасающей" и выразил мнение, что действия Израиля в анклаве приводят к множественным жертвам.

"Мы также обсудили вопрос Палестины, где [как] мы наблюдаем, например, на прошлой неделе ситуация была просто ужасающей. Мероприятия, которые проводит Израиль, приводят к многочисленным жертвам", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил, что Венесуэла поддерживает "гуманитарную паузу", которая может позволить "восстановить условия жизни сектора Газа и всех жителей Палестины". Он добавил, что население Газы и Палестины должно иметь возможность "реализовать свое право независимости".

Число жертв в секторе Газа в результате израильских ударов превысило 10,5 тыс., по данным палестинского Минздрава. По сведениям телеканала Al Jazeera, только при бомбежке ЦАХАЛ жилого дома в лагере для беженцев Нусейрат в центральной части анклава погибли не менее 18 человек.