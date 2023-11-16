16 ноября, 11:37
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Венесуэлы назвал ситуацию в секторе Газа ужасающей

Иван Хиль Пинто выразил мнение, что действия Израиля в анклаве приводят к множественным жертвам

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто назвал ситуацию в секторе Газа "ужасающей" и выразил мнение, что действия Израиля в анклаве приводят к множественным жертвам.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

"Мы также обсудили вопрос Палестины, где [как] мы наблюдаем, например, на прошлой неделе ситуация была просто ужасающей. Мероприятия, которые проводит Израиль, приводят к многочисленным жертвам", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Он добавил, что Венесуэла поддерживает "гуманитарную паузу", которая может позволить "восстановить условия жизни сектора Газа и всех жителей Палестины". Он добавил, что население Газы и Палестины должно иметь возможность "реализовать свое право независимости".

Число жертв в секторе Газа в результате израильских ударов превысило 10,5 тыс., по данным палестинского Минздрава. По сведениям телеканала Al Jazeera, только при бомбежке ЦАХАЛ жилого дома в лагере для беженцев Нусейрат в центральной части анклава погибли не менее 18 человек. 

Теги:
ВенесуэлаРоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация