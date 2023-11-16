В Индии сообщили, что Москва и Нью-Дели продолжат продвигать стратегическое партнерство

Стороны 13 ноября провели межмидовские консультации

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноября. /ТАСС/. Индия и Россия продолжат контакты на разных уровнях для продвижения особого привилегированного стратегического партнерства двух стран. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи, отвечая на вопрос ТАСС.

Он напомнил, что в понедельник Москва и Нью-Дели провели межмидовские консультации. "Стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе вопросы сотрудничества в сферах энергетики и обороны", - отметил Багчи.

"Обе стороны взаимодействуют друг с другом на различных других уровнях, чтобы продвинуть наше особое стратегическое партнерство. Такие обмены [мнениями] продолжатся", - подчеркнул индийский дипломат.

Как ранее сообщил МИД южноазиатской республики, Индия и Россия провели 13 ноября межмидовские консультации, в ходе которых обсудили разные аспекты двустороннего сотрудничества и региональные и международные вопросы. В них с индийской стороны принял участие первый замминистра иностранных дел Винай Кватра, с российской - замглавы МИД РФ Андрей Руденко.