16 ноября, 12:23
Палестино-израильский конфликт

Источник: гуманитарные организации готовят международную акцию для прорыва блокады Газы

Источник в руководстве крупной турецкой гуманитарной организации IHH отметил, что "в настоящее время идут совещания и переговоры с потенциальными участниками о том, как и в каком конкретно формате будет реализована эта акция"

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Ряд гуманитарных организаций и НПО готовит крупную международную акцию по доставке помощи в сектор Газа и возможному прорыву блокады анклава. Об этом ТАСС сообщил источник в руководстве крупной турецкой гуманитарной организации IHH (Фонд защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи), имеющей отделение в секторе Газа.

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"Сейчас идет работа по подготовке новой гуманитарной акции подобной "Флотилии свободы" в 2010 году. В ней участвуем не только мы, IHH, но и другие гуманитарные организации, активисты, НПО со всего мира. Это, возможно, будет крупнейшая на данный момент международная акция для Газы, в которой будут представители и из Европы, и из других стран мира. Мы ставим целью прорыв блокады и доставку помощи, но удастся ли прорвать блокаду, зависит от реалий в регионе", - сообщил собеседник.

Он отметил, что "в настоящее время идут совещания и переговоры с потенциальными участниками о том, как и в каком конкретно формате будет реализована эта акция". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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