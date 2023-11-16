16 ноября, 12:41
Палестино-израильский конфликт

Представитель Израиля при ООН: резолюция СБ о помощи детям "оторвана от реальности"

Гилад Эрдан также заявил, что "СБ ООН продолжает игнорировать, не осуждать и даже не упоминать резню, устроенную ХАМАС 7 октября и приведшую к войне в секторе Газа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан назвал оторванной от реальности и "бессмысленной" принятую Советом Безопасности ООН ближневосточную гуманитарную резолюцию, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).

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"Резолюция Совета Безопасности ООН оторвана от реальности и бессмысленна", - написал Эрдан.

"Несмотря на решения СБ, Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом, в то время как террористы ХАМАС не будут даже читать резолюцию, не говоря уже о соблюдении ее положений. К сожалению, СБ ООН продолжает игнорировать, не осуждать и даже не упоминать резню, устроенную ХАМАС 7 октября и приведшую к войне в секторе Газа. Это действительно стыдно", - продолжил постоянный представитель Израиля при ООН.

По словам Эрдана, "стратегия ХАМАС состоит в том, чтобы намеренно усугублять гуманитарную ситуацию в секторе Газа и увеличивать число жертв среди палестинцев, чтобы побудить ООН и Совет Безопасности остановить Израиль". "Этого не произойдет", - указал он, добавив, что "Израиль будет продолжать действовать до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а заложники не будут возвращены".

Ранее СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов СБ ООН за документ проголосовали 12 стран, США, Великобритания и Россия воздержались от голосования. Ранее Совбез отклонил поправку РФ к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных районов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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