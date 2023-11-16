На Украине заочно предъявили обвинение главе Минэнерго РФ

СБУ предъявило министру обвинения по ряду статей, в том числе о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение министру энергетики России Николаю Шульгинову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на подсанкционного Николая Шульгинова - министра энергетики России", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ведомство предъявило министру обвинения по ряду статей, в том числе о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в связи с его работой над подключением к единой энергосистеме России энергообъектов в Херсонской области, которую Киев считает своим регионом.