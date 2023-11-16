16 ноября, 12:40

Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский. Ukrainian Presidential Press Office via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

По словам президента Украины, он действует в акватории Черного моря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря.

"Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот", - сказал он в видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В конце августа украинское издание Defence Express сообщило, что в Вооруженных силах Украины создана отдельная бригада, работающая с морскими дронами-камикадзе. В сентябре Зеленский заявил, что в стране идет создание флота морских дронов. 14 ноября украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с утверждением, что Киев запустил серийное производство надводных безэкипажных катеров. При этом он не привел какие-либо данные о количестве производимых или уже произведенных беспилотников.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море и о поражении мест хранения и производства таких беспилотников. 

Теги:
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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