Зеленский заявил о создании украинского флота морских дронов

По словам президента Украины, он действует в акватории Черного моря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев создал флот морских дронов, который уже действует в акватории Черного моря.

"Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот", - сказал он в видеообращении к участникам заседания Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

В конце августа украинское издание Defence Express сообщило, что в Вооруженных силах Украины создана отдельная бригада, работающая с морскими дронами-камикадзе. В сентябре Зеленский заявил, что в стране идет создание флота морских дронов. 14 ноября украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров выступил с утверждением, что Киев запустил серийное производство надводных безэкипажных катеров. При этом он не привел какие-либо данные о количестве производимых или уже произведенных беспилотников.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море и о поражении мест хранения и производства таких беспилотников.